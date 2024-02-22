Израиль сообщил о перехвате силами ПВО выпущенной из района Красного моря воздушной цели

В армейской пресс-службе отметили, что она не долетела до территории еврейского государства и не представляла угрозу для населения

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 февраля. /ТАСС/. Силы ПВО Израиля перехватили воздушную цель после сообщений о сиренах в городе Эйлат на юге страны. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля.

"После сообщения о сиренах, которые прозвучали в городе Эйлат, система противовоздушной обороны Arrow успешно перехватила запуск, который был идентифицирован в районе Красного моря и направлялся в сторону Израиля", - говорится в сообщении.

В армейской пресс-службе уточнили, что цель не долетела до территории Израиля и не представляла угрозу для населения. Сирены воздушной тревоги были отключены.