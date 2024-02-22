Тайвань обнаружил приближение к острову 11 летательных аппаратов и 6 кораблей НОАК

В оборонном ведомстве острова отметили, что следили за ситуацией и задействовали соответствующие силы, включая ПВО, для ответа

ГОНКОНГ 22 февраля. /ТАСС/. Военные Тайваня зафиксировали приближение к острову 11 летательных аппаратов и 6 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства острова, размещенном в X (ранее Twitter).

Утверждается, что пять летательных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или заходили в зону ПВО острова. Военные Тайваня следили за ситуацией и задействовали соответствующие силы, включая ПВО, для ответа, говорится в сообщении оборонного ведомства.

НОАК регулярно отправляет в район Тайваня свои корабли и самолеты на фоне обострения отношений между двумя берегами пролива после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В КНР считают подобные визиты провокациями, вмешательством во внутренние дела Китая и поддержкой тайваньских сепаратистов.

22 февраля делегация членов Палаты представителей Конгресса США прибыла на Тайвань. Возглавляет ее председатель специального комитета по Китаю Палаты представителей Конгресса США Майк Галлахер (республиканец от штата Висконсин). По данным тайваньских СМИ, у них уже состоялась встреча с главой администрации острова Цай Инвэнь и Лай Циндэ, который победил на выборах главы администрации Тайваня, но пока не вступил в должность. На встречах стороны выразили готовность к дальнейшему развитию связей и контактов.

Остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.