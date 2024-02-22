МИД Азербайджана обвинил Макрона в односторонности и предвзятости

В республике посчитали абсолютно неуместными рассуждения президента Франции о правах и безопасности армян

БАКУ, 22 февраля. /ТАСС/. МИД Азербайджана осудил заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, с которыми он выступил в среду на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Париже, назвав их необоснованными и односторонними.

"Решительно осуждаем заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, <…> в которых он необоснованно обвиняет Азербайджан и в одностороннем порядке защищает Армению", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

В Баку посчитали абсолютно неуместными рассуждения Макрона о правах и безопасности армян, которые, как подчеркивается в комментарии, добровольно и без какого-либо применения насилия в отношении них покинули территории Азербайджана. При этом французскому президенту напомнили, что официальный Париж до сих пор никак не отреагировал на нарушение прав азербайджанцев, которые на протяжении почти 30 лет были изгнаны со своих территорий и подвергались массовым убийствам.

МИД также расценил как неприемлемые обвинения в адрес Азербайджана в непропорциональных ответных мерах на действия Армении на границе двух стран 13 февраля, заявив, что "подобным предвзятым подходам должен быть положен конец".

"Еще раз заявляем, что коварная политика Франции, направленная на создание новой напряженности и препятствование стабильности в регионе, ни к чему не приведет", - подчеркивается в заявлении азербайджанского МИД.