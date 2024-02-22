СМИ: при вооруженном нападении у Иерусалима пострадали шесть человек

По информации радиостанции Kan, оба террориста нейтрализованы

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек получили ранения различной степени тяжести в результате нападения с использованием огнестрельного оружия, совершенного двумя неизвестными в районе шоссе у поселения Маале-Адумим близ Иерусалима. Об этом сообщила радиостанция Kan.

В пресс-службе полиции подтвердили, что "некоторое время назад было получено сообщение о стрельбе на шоссе №1 от Маале-Адумим в направлении Иерусалима". "Есть пострадавшие с ранениями различной степени тяжести", - указали в ведомстве.

"Оба [стрелявших] террориста были нейтрализованы", - уточнила полиция.