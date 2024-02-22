BrahMos Aerospace подпишет контракт с Минобороны Индии на поставку более 200 ракет

Стоимость закупки ракет оценивается в около $2,3 млрд

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 февраля. /ТАСС/. Российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace в начале марта подпишет контракт с Министерством обороны Индии на поставку более 200 сверхзвуковых крылатых ракет увеличенной дальности BrahMos военно-морским силам республики. Об этом ТАСС сообщил правительственный источник в Нью-Дели.

"Сделка одобрена. Контракт будет подписан в начале марта", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 21 февраля состоялось совещание правительственного комитета по безопасности, на котором были одобрены средства на закупку ракет BrahMos для ВМС Индии в размере 190 млрд индийских рупий (около $2,3 млрд).

Он отметил, что ракетами будут оснащены корабли.

Ракету BrahMos производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. Она разработана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок. В феврале прошлого года Москва и Нью-Дели отметили 25-летие создания ракеты. Первоначально дальность ее полета составляла 290 км. Последняя модификация BrahMos имеет увеличенную дальность до 450 км. Ракета развивает скорость в 2,5-2,8 раза превышающую скорость звука, она может запускаться с подводных лодок, кораблей, береговых установок, а также с самолетов.

Ракеты уже находятся на вооружении индийских ВС. BrahMos Aerospace также предлагает их на экспорт в третьи страны. Первым иностранным заказчиком ракет BrahMos стали Филиппины.