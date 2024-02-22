В Венесуэле заявили, что сотрудничество с Россией направлено против экономических санкций

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Рой Даса отметил, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова свидетельствует о солидарности Москвы с Каракасом

КАРАКАС, 22 февраля. /ТАСС/. Взаимодействие Венесуэлы и России нацелено на противодействие экономическим санкциям. Об этом заявил член Постоянной комиссии по внешней политике, суверенитету и интеграции, депутат Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Рой Даса в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Политический посыл отношений между Венесуэлой и Россией предельно ясен: наши государства стремятся остановить блокаду, которая является огромным препятствием для обеих стран, преодолеть экономические санкции, которые душат наши народы", - подчеркнул он.

Даса отметил, что визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова свидетельствует о солидарности Москвы с Каракасом, а отношения между Россией и Венесуэлой развиваются не только в политическом плане, но и по другим направлениям. "Наша продукция на российском рынке показывает экспоненциальный рост. Происходит обмен в научной и технической сферах. Наши студенты учатся в России, а российские туристы приезжают на отдых в Венесуэлу", - пояснил парламентарий.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после встречи с Лавровым 20 февраля заявил, что Каракас и Москва достигли впечатляющих результатов в сотрудничестве, в том числе в сельскохозяйственной отрасли.

Лавров во вторник совершил однодневный визит в Венесуэлу, где встретился с президентом южноамериканской страны, провел переговоры в министерстве иностранных дел и принял участие в церемонии открытия в венесуэльской столице памятника Александру Пушкину.