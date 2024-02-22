Мишель признал наличие правовых вызовов для использования замороженных активов России

Председатель Евросовета заявил, что ЕС не может позволить себе устать от конфликта

МАДРИД, 22 февраля. /ТАСС/. Председатель Евросовета Шарль Мишель признал, что существуют правовые вызовы для реализации идеи использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

По его словам, решения о помощи Киеву являются "призывом к союзникам [ЕС], особенно к США, сделать все необходимое для поддержки Украины". "Мы работаем над тем, чтобы попытаться использовать замороженные российские активы полностью или частично, чтобы помочь Украине в восстановлении, - добавил Мишель в интервью испанской газете El Pa s. - Я уверен, что в ближайшие недели мы сможем продвинуться вперед". При этом он признал наличие "правовых вызовов" для реализации идеи. "Сразу после одобрения [одного] пакета санкций [против РФ] начинает готовиться следующий", - утверждает Мишель.

"Поражение Украины не может быть вариантом, - заявил глава Евросовета. - Мы все прекрасно понимаем, какие разрушительные последствия будут для Европы и ценностей, которые мы представляем, и для всего мира". По версии Мишеля, поддержка Киева - это "инвестиция в мир и стабильность". Он также заявил, что ЕС не может позволить себе устать от конфликта.

"Цель государств - членов [Евросоюза] должна заключаться в том, чтобы инвестировать больше в оборону, - отметил председатель Евросовета. - Оборонный ЕС является неотложной [задачей]".

О замороженных активах

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада конфисковать российские активы.

1 февраля участники саммита ЕС утвердили предложение Еврокомиссии, которое предполагает использование доходов от замороженных активов России для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине в размере 50 млрд евро на период до 2027 года.

Агентство Bloomberg сообщило 4 февраля со ссылкой на источники, что Группа семи и Евросоюз обсуждают возможность использования более $250 млрд замороженных активов Центробанка РФ для обеспечения восстановления Украины.