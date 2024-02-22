El Pais: спецслужбы Испании не были официально уведомлены о приезде Кузьминова в Аликанте

Летчик не находился под защитой испанских властей, в отличие от украинских военнослужащих, проходящих обучение или находящихся на лечении в королевстве, сообщили в правительственных источниках

МАДРИД, 22 февраля. /ТАСС/. Испанские спецслужбы не были официально проинформированы о том, что летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, приехал в провинцию Аликанте, где, как предполагается, был найден мертвым 13 февраля. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на правительственные источники.

По их версии, Кузьминов не находился под защитой испанских властей, в отличие от украинских военнослужащих, проходящих обучение или находящихся на лечении в королевстве. Отмечается, что он самостоятельно принял решение поселиться в районе, где проживает значительное число выходцев из России и с Украины, что, по версии источников издания, стало ошибкой.

19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в Испании. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. При этом власти пиренейского королевства пока официально не подтверждают, что умершим является Кузьминов.

В пресс-службе отделения Гражданской гвардии Испании в Валенсии сообщили ТАСС, что правоохранительные органы расследуют, предположительно, убийство 33-летнего гражданина Украины в этом автономном сообществе. Тело было обнаружено с огнестрельными ранениями. Стражи порядка не исключили, что документы, которые были найдены у мужчины, могли быть фальшивыми.