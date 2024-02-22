В ЕК сообщили, что ЕС подготовит программу переговоров о вступлении Украины в начале лета

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК "все еще работает над рамками переговоров"

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Евросоюз завершит подготовку программы переговоров с Украиной о вступлении в объединение только в начале лета. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По данным газеты Politico, фон дер Ляйен заявила, что ЕК "все еще работает над рамками переговоров". "По моим предположениям, она будет готова не до европейских выборов, а после, поскольку в связи с развитием различных переговорных позиций это может занять время", - приводит ее слова издание. "Но, я полагаю, летом, в начале лета мы будем готовы", - уточнила глава ЕК.

Как пишет издание, это может быть связано с недовольством некоторых стран ЕС тем, что дискуссии о вступлении Украины в сообщество будут проходить прямо накануне выборов в Европарламент, назначенных на 6-9 июня. Кроме того, свою роль сыграли и протесты фермеров сразу в нескольких странах объединения на фоне избыточного импорта украинского зерна.

По информации газеты, ожидалось, что ЕК направит программу на утверждение странам ЕС "в течение нескольких недель", затем ее обсудят и примут решение о начале переговоров. Западные и украинские политики опасаются, что в случае, если она будет готова только после выборов в Европарламент, Венгрия, которая в июле сменит Бельгию в качестве председателя Совета ЕС, может замедлить дальнейший процесс длительными дискуссиями.

17 января председатель Еврокомиссии заявила, что ЕС начал формировать программу переговоров с Киевом о вступлении Украины в сообщество. Ранее в офисе украинского президента сообщили, что Владимир Зеленский и фон дер Ляйен договорились о начале процесса оценки украинского законодательства на соответствие законам ЕС в качестве одного из шагов на пути к открытию переговоров о вступлении Киева в союз.

В декабре 2023 года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте или позднее. Грузии предоставлен статус кандидата на вступление.