ЦИК Белоруссии аккредитовал 23 наблюдателя из стран ЕС на парламентских выборах

Первый в истории республики единый день голосования состоится 25 февраля

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии аккредитовала в качестве наблюдателей на парламентских выборах более 20 представителей стран Евросоюза. Об этом сообщила секретарь ЦИК Елена Балдовская.

"На сегодняшний день аккредитовано 23 представителя государств Европейского союза. Это Германия, Литва, Польша, Италия, Швеция и ряд других стран", - приводит ее слова агентство БелТА.

20 февраля председатель ЦИК Игорь Карпенко сообщал о том, что в качестве международных наблюдателей были аккредитованы более 240 человек. Он отмечал, что всего комиссия подготовила около 300 комплектов документов для аккредитации иностранных наблюдателей, некоторые из которых прибудут в республику непосредственно перед единым днем голосования.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который состоится 25 февраля, сроком на 5 лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижняя палата) Национального собрания (парламент) и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человек. С 20 по 24 февраля включительно проходит досрочное голосование.