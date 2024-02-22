NYT: при эскалации в Газе за следующие полгода могут погибнуть около 85 тыс. человек

При этом, согласно наиболее оптимистичному прогнозу экспертов Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Университета Джонса Хопкинса, за этот период могут умереть порядка 6,5 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Эксперты Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Университета Джонса Хопкинса прогнозируют, что в случае негативного сценария развития событий в секторе Газа в ближайшие шесть месяцев в анклаве могут погибнуть еще около 85 тыс. человек. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на исследование специалистов.

Ранее Минздрав палестинского анклава сообщал, что с октября 2023 года, когда была начата израильская операция, в секторе Газа погибли минимум 29,3 тыс. человек.

Эксперты смоделировали три сценария развития ситуации в секторе Газа: базовый, позитивный и негативный. Последний предполагает более длительную и интенсивную войну между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС, вспышку инфекционных заболеваний и допускает гибель еще около 85 тыс. жителей анклава. По словам ученых, этот прогноз значительно превышает ожидаемое число жертв.

Согласно наиболее оптимистичному прогнозу, в случае достижения сторонами конфликта немедленного и продолжительного прекращения огня в секторе Газа, а также отсутствия инфекционных заболеваний за шесть месяцев могут умереть порядка 6,5 тыс. человек. При этом около 58 тыс. человек могут погибнуть, если ситуация в анклаве не изменится. Тем не менее, количество смертей может увеличиться до 66 тыс. при распространении инфекционных заболеваний, например, холеры.