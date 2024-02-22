Белоруссия заявила, что численность группировки ВСУ вдоль границы составляет 112-114 тыс.

Глава Минобороны республики Виктор Хренин отметил, что ранее группировка силовых структур на украинской границе была выше

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Нынешняя обстановка не требует от Белоруссии наращивания сил на границе с Украиной. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

"Не требует", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Министр отметил, что ранее группировка силовых структур на украинской границе была выше. "Для нас больше угроза - со стороны диверсионных групп, которые идут со стороны Украины", - отметил Хренин.

Глава белорусского оборонного ведомства сообщил, что в настоящее время общая численность группировки Вооруженных сил Украины, дислоцированной в нескольких областях вдоль белорусской границы, составляет "порядка 112-114 тыс." военнослужащих.

"Из них для непосредственной охраны украинско-белорусской границы привлекаются чуть больше-меньше 17 [тыс. военнослужащих ВСУ]", - уточнил министр.