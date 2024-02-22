Минск и Москва рассматривают создание совместной программы вооружений

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия рассматривают возможность создания совместной госпрограммы вооружений. Об этом сообщил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

"Мы взаимно дополняем друг друга [в сфере военно-промышленного комплекса]. На крайней совместной коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации поступило предложение даже иметь совместный план государственной программы вооружений", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Хренина, "это следующий этап ступени развития" белорусско-российского "взаимодействия и в рамках военного, и военно-технического сотрудничества". "И я думаю, оно будет еще только лучше, лучше и лучше", - сказал министр.