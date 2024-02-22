Депутаты Рады подали к законопроекту о мобилизации более 4 тыс. поправок

Документ об ужесточении мобилизации могут принять 6 марта

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады подали ко второму чтению законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине более 4 тыс. поправок. Об этом сообщил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"К законопроекту о мобилизации подали 3 776 поправок в электронном режиме. Также подавали вручную - это еще ориентировочно 500 поправок. До конца недели их будут вносить в сравнительную таблицу", - сказал он агентству Укринформ.

Как сообщали ранее депутаты, законопроект об ужесточении мобилизации может быть принят 6 марта. Поправки можно было подать до 21 февраля.

В феврале 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. На фоне уже существующих серьезных проблем с комплектованием вооруженных сил была начата работа над новыми, более жесткими правилами проведения мобилизации. 25 декабря правительство внесло в Раду соответствующий законопроект, однако документ вызвал резкую критику и был отправлен на доработку.

7 февраля парламент принял в первом чтении новую версию законопроекта, который, в частности, предусматривает введение электронных повесток, возможность ограничения прав уклонистов вплоть до запрета на право управления транспортом и блокировки банковских счетов. Любые консульские услуги проживающим за рубежом мужчинам от 18 до 60 лет, как предполагается, будут оказываться только при наличии военно-учетных документов. Все военнообязанные, которые были признаны ограниченно годными, согласно этой версии законопроекта должны пройти в течение девяти месяцев повторный медосмотр. Документ отменяет отсрочку от мобилизации для лиц, получающих второе высшее образование. Также мужчинам по первому требованию сотрудников военкомата и полицейских необходимо будет предъявлять военный билет, в противном случае нарушителей будут доставлять в территориальный центр комплектования (военкомат).