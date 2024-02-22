AFP: министр ВС Франции совершит визит в Армению 22-23 февраля

По информации агентства, ключевой задачей поездки станет "укрепление отношений двух государств в вопросах обороны"

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню 22-23 февраля совершит визит в Армению. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его данным, этот визит станет первым посещением Армении главой французского военного ведомства. При этом ключевой задачей поездки станет "укрепление отношений двух государств в вопросах обороны", информирует AFP.

Ранее сообщалось о подписании контракта на приобретение Арменией французских радаров. Кроме этого, страны ведут диалог о возможности поставок в страну французских артиллерийских и ракетных систем.

В среду в Париже состоялась церемония перенесения в Пантеон праха армянского участника французского движения Сопротивления Мисака Манушяна и его супруги Мелинэ. В церемонии приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который прибыл с визитом в Париж.