Южная Корея заявила протест Японии из-за мероприятия в честь островов Токто

Они являются предметом территориального спора двух стран

СЕУЛ, 22 февраля. /ТАСС/. МИД Южной Кореи заявил о протесте правительства страны в связи с проведением мероприятий в префектуре Симанэ, посвященных Дню островов Такэсима (корейское название - Токто). Эти острова являются предметом территориального спора Южной Кореи и Японии, чье господство в Корее длилось на протяжении 35 лет.

"Правительство протестует против повторяющихся несправедливых территориальных притязаний Японии на острова Токто, в том числе [проявляющихся] в участии высокопоставленных представителей центрального правительства в мероприятии в честь так называемого Дня Токто в префектуре Симанэ и его проведении. Еще раз настоятельно призываем отказаться от этого мероприятия", - заявил официальный представитель министерства Лим Су Сок.

"Токто очевидно являются частью территории Республики Корея исторически, географически и в соответствии с международным правом. Японии следует прекратить несправедливые претензии на Токто и смиренно признать историческую реальность", - сказал дипломат.

Во время встречи со своей японской коллегой на полях встречи G20 в Бразилии южнокорейский министр иностранных дел Чо Тхэ Ёль уже выразил протест по этому поводу. Помимо этого, стороны обозначили свои позиции по вопросу принудительного труда во времена японского господства над полуостровом. Ранее южнокорейская жертва получила компенсацию от японской компании за счет залога, внесенного в суд в Южной Корее в ходе разбирательств.

Токто (Такэсима) - это группа небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. В настоящее время острова контролируются Южной Кореей.