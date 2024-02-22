МИД КНР: США поставками вооружений Тайваню вынуждают Китай принимать решительные меры

Как отметила официальный представитель ведомства Мао Нин, этими действиями Соединенные Штаты создают напряженность в Тайваньском проливе

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Поставки американских вооружений Тайваню вынуждают Китай принять решительные меры для защиты своего национального суверенитета. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Продажа Соединенными Штатами вооружений Тайваню - серьезное нарушение принципа "одного Китая" и трех китайско-американских коммюнике. <...> Мы выступаем решительно против, - подчеркнула она на брифинге, комментируя намерение Вашингтона поставить Тайбэю военное оборудование на $75 млн. - Китай примет решительные и энергичные меры для защиты своего национального суверенитета и территориальной целостности".

Как уточнила официальный представитель, указанными действиями США создают напряженность в Тайваньском проливе. Мао Нин потребовала от американских властей прекратить поддерживать с Тайбэем межармейские контакты. Она отметила, что поставками вооружений Соединенные Штаты "подрывают мир и стабильность, а также двусторонние отношения".

Ранее Госдепартамент одобрил продажу Тайваню систем связи и сопутствующего оборудования на сумму $75 млн. Сделка может состояться и, как утверждает американская сторона, якобы соответствует интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.

Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.