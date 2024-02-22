ЕС примет решение об увеличении фонда для поставок оружия Киеву в ближайшее время

Председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что самый поздний срок принятия решения по этому поводу намечен на март

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Лидеры стран ЕС намерены "в ближайшие несколько недель" принять решение о расширении Европейского фонда мира (EPF) на €5 млрд для увеличения поставок оружия Украине. Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель в интервью порталу Euractiv.

Он пояснил, что самый поздний срок принятия решения по этому поводу намечен на март.

Как отмечает газета Politico, помехой на пути к расширению EPF стала Германия, которая требует зачесть средства, выделенные ею Украине в одностороннем порядке, в качестве эквивалента взносов из фонда. В свою очередь Франция настаивает на том, чтобы средства из фонда шли исключительно на закупку вооружений, произведенных в ЕС. Другие страны отмечают, что в таком случае поставки оборудования Киеву будут задерживаться.

1 февраля Мишель сообщил, что лидеры государств - членов Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие четыре года. Если эти средства будут в срок выплачиваться Киеву, это будет означать, что его бюджетное финансирование со стороны Брюсселя сокращено в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. На 2023 год Евросоюз выделил Киеву €18 млрд, выплачивая по €1,5 млрд в месяц, тогда как выделение €50 млрд в течение четырех лет означает выплаты в размере €1,02 млрд в месяц.