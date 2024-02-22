СМИ: на Украине могут мобилизовать не более 850 тыс. человек

Издание "Страна" сослалось на расчеты власти, согласно которым на Украине остается около 4,5 млн потенциальных военнообязанных

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Число мужчин, подлежащих на Украине мобилизации в соответствии с новым законопроектом, может составить максимум 850 тыс. человек. Об этом сообщает издание "Страна".

Издание ссылается на расчеты власти, согласно которым на Украине остается около 4,5 млн потенциальных военнообязанных. Но обеспечение одного военного (в среднем 80 тыс. гривен в месяц, или около $2 тыс.) потребует брони для четырех-пяти человек, которые будут платить налоги на армию. Поскольку в настоящее время платят налоги 2,8 млн официально трудоустроенных и 600 тыс. физлиц-предпринимателей, реально власти могли бы рассчитывать на мобилизацию максимум 850 тыс. человек, указывает "Страна".

При этом и такая цифра условна, считают авторы публикации. Людей, которые не работают, военкомам трудно достать, а бизнес уже бьет во все колокола, так как мобилизация создает огромный дефицит рабочей силы. И если будет еще призыв сотен тысяч работающих, то значительная часть экономики может просто остановиться, резюмирует СМИ.

В феврале 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. На фоне уже существующих серьезных проблем с комплектованием вооруженных сил была начата работа над новыми, более жесткими правилами проведения мобилизации. 7 февраля парламент принял в первом чтении новую версию законопроекта, который, в частности, предусматривает введение электронных повесток, возможность ограничения прав уклонистов вплоть до запрета на право управления транспортом и блокировки банковских счетов. Документ должен быть рассмотрен во втором чтении 6 марта. К законопроекту подано более 4 тыс. поправок.