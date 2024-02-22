Разведка США допустила связь только нескольких сотрудников БАПОР с радикалами из ХАМАС

По сведениям газеты The Wall Street Journal, новые оценки американской разведки не оспаривают заявления Израиля, что несколько сотрудников агентства имеют отношение к проникновению движения на территорию еврейского государства 7 октября 2023 года

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Разведывательные службы США допускают связь только нескольких сотрудников Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР) с боевиками радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, ознакомившиеся с докладом Национального совета по разведке США.

По ее информации, новые оценки американской разведки не оспаривают утверждения Израиля, что несколько сотрудников БАПОР имеют отношение к проникновению ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года. При этом Вашингтон не может подтвердить израильские заявления о связи значительного числа персонала агентства с боевиками, так как не располагает собственными независимыми доказательствами, отмечает агентство.

В конце января часть стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявила о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль в прошлом октябре.

10 февраля пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обнаружении туннеля военной разведки ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в городе Газа, административном центре палестинского анклава. Лаззарини в ответ заявил, что БАПОР "не может подтвердить" сведения израильской стороны о существовании какого-либо туннеля под штаб-квартирой агентства. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац потребовал скорейшей отставки Лаззарини.

В феврале постоянный представитель еврейского государства в Женеве Мейрав Эйлон Шахар заявила, что около 10% сотрудников БАПОР числятся в радикальных группировках ХАМАС и "Исламский джихад".

БАПОР было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и услуг образования 5,9 млн беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, а также в Иордании, Ливане и Сирии. Агентство финансируется за счет добровольных взносов государств - членов ООН, стран Евросоюза и международных неправительственных организаций.