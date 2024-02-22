МИД Молдавии опроверг сообщения СМИ об открытии консульства Украины в Приднестровье

Речь может идти только о предоставлении выездных консульских услуг сотрудниками посольства Украины в Кишиневе, заявили в ведомстве

КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии и Украины не обсуждали вопрос об открытии украинского консульства в непризнанном Приднестровье. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Молдавии в связи с сообщениями в СМИ соседней страны.

"Вопрос об открытии постоянного украинского консульства на левом берегу Днестра, который не контролируется конституционными властями [Молдавии], не стоит", - цитирует заявление МИД молдавское издание NewsMaker. Там пояснили, что "речь может идти только о предоставлении так называемых выездных консульских услуг сотрудниками посольства Украины в Кишиневе. Любая такая деятельность должна учитывать специфику региона. Этот вопрос будет поднят в диалоге с украинской стороной", - подчеркнули в внешнеполитическом ведомстве.

МИД Украины распространил 19 февраля пресс-релиз, в котором заявлено о готовности рассмотреть вопрос о восстановлении консульского обслуживания украинских граждан на территории Приднестровья. Он был опубликован по итогам визита в Кишинев и Тирасполь посла Украины со специальной миссией по приднестровскому вопросу Пауна Рогова. Он встретился с вице-премьером по реинтеграции Олегом Серебряным и президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.