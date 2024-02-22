На Украине передали в суд дело сотрудников военкомата, силой удерживавших мужчину

Его избивали и морили голодом, принуждая пройти военно-врачебную комиссию

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Госбюро расследований (ГБР) Украины передало в суд дело двух сотрудников военкомата Самбора Львовской области, которые насильно удерживали, избивали и морили голодом мужчину, принуждая его пройти военно-врачебную комиссию.

"Работники ГБР завершили расследование <...>. Обвинительные акты направлены в суд", - говорится в сообщении в Telegram-канале бюро.

20 сентября 2023 года сотрудникам военкомата было предъявлено обвинение. 19 сентября в украинских СМИ распространилось видео, на котором они жестоко избивают мужчину, угрожая расправой. Они наносили удары по голове и телу мужчины, угрожали оружием. Украинское издание "Страна" также разместило два видеообращения избитого мужчины. На одном он сообщает свое имя, год рождения, говорит, что он из Харькова, и обращается с просьбой о помощи. Он указал, что его уже шестые сутки удерживают в военкомате. На другом видео мужчина, уже истекая кровью, шепотом сообщает, что его избили, и просит его спасти.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. 23 августа 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия.