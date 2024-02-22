Президент Польши поддержал призыв Зеленского к переговорам на границе двух стран

Госсекретарь в канцелярии президента Анджей Дера отметил, что необходимо провести встречу польского правительства во главе с премьером Дональдом Туском, с правительством Украины и представителями Евросоюза

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда поддерживает инициативу его украинского коллеги Владимира Зеленского провести переговоры на границе двух стран для урегулирования ситуации с блокированием погранпереходов протестующими польскими фермерами. Об этом заявил государственный секретарь в канцелярии президента Анджей Дера в эфире телеканала TVN24.

"В данный момент необходимо провести встречу польского правительства во главе с премьером Дональдом Туском, с правительством Украины и представителями Евросоюза <...>. Президент [Польши Анджей Дуда] выступает за то, чтобы провести диалог [между польскими и украинскими властями] так же эффективно, как это удалось [в ситуации] с перевозчиками", - отметил Дера.

Накануне Зеленский предложил Варшаве до 24 февраля провести на границе двух стран переговоры на высшем уровне с участием представителя Еврокомиссии для урегулирования ситуации с блокировкой движения на КПП протестующими польскими фермерами. 20 февраля они полностью перекрыли проезд грузовиков через пропускные пункты на границе с Украиной, а на трех КПП не пропускали и другие виды транспорта. Возле пункта пропуска в Медыке участники протеста высыпали зерно из вагонов железнодорожного состава.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши.