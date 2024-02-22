СМИ: Кузьминов въехал в Испанию по паспорту Украины на имя Игоря Шевченко

Газета El Periódico отметила, что документ является подлинным, хотя в нем и фигурируют фальшивые данные

МАДРИД, 22 февраля. /ТАСС/. Летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, въехал в Испанию в октябре прошлого года с украинским паспортом на имя Игоря Шевченко. Об этом сообщила газета El Periódico, опубликовавшая снимок удостоверения личности.

По ее информации, документ является подлинным, хотя в нем и фигурируют фальшивые данные, и был выдан 22 сентября 2023 года. В паспорте указывалось, что мужчина родился в 1990 году - на пять лет раньше, чем в действительности.

По версии издания, не исключается вероятность того, что убийство Кузьминова было делом рук обычных преступников и не является "шпионской историей".

19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в Испании. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. При этом власти пиренейского королевства пока официально не подтверждают, что умершим является Кузьминов.

В пресс-службе провинциальной гражданской гвардии сообщили ТАСС, что правоохранительные органы расследуют предположительное убийство 33-летнего гражданина Украины в автономном сообществе Валенсия. Отмечается, что тело было обнаружено с огнестрельными ранениями. Правоохранители не исключили, что документы, которые были при себе у мужчины, могли быть фальшивыми.