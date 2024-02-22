СМИ: турецкая авиация сможет пересекать границу с Болгарией при преследовании

По информации телеканала TRT, ВВС получили такую возможность благодаря подписанному ранее между Анкарой и Софией Меморандуму о взаимопонимании в сфере воздушной полиции при пересечении границы

АНКАРА, 22 февраля. /ТАСС/. Турецкая авиация получила право пересекать границу с Болгарией и совершать полет над ее территорией в случае преследования по горячим следам. Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на источники в Минобороны Турции.

ВВС получили такую возможность благодаря подписанному ранее между Анкарой и Софией Меморандуму о взаимопонимании в сфере воздушной полиции при пересечении границы между Турцией и Болгарией. Подобные соглашения заключаются на двусторонней основе между союзниками по НАТО и рекомендуются со стороны альянса.

"Соглашения о воздушной полиции при пересечении границы - это договоренности, которые позволяют самолетам, выполняющим обязанности воздушной полиции, продолжать преследование по горячим следам, пересекая границу другой страны для предотвращения угроз", - пояснили источники.

Относительно участия Турции в реализации общеевропейской системы ПВО "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI) источник в МО отметил, что с присоединением к ней Турции и Греции число участников достигло 21.

"Инициатива призвана сократить расходы и обеспечить оперативную гибкость за счет совместных закупок систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также направлена на укрепление ПРО НАТО. Перед странами-членами ESSI стоит задача усилить их возможности реагирования против ракетных или авиационных атак. Также она направлена и на облегчение процесса совместных учений и подготовки", - отметили в МО.

В октябре 2022 года письмо о намерении присоединиться к инициативе ESSI подписали 14 государств НАТО (Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Румыния, Словения и Великобритания), а также на тот момент еще не вступившая в альянс Финляндия. В феврале 2023 года к ним присоединились Дания и Швеция, а в июле - Австрия и Швейцария. 16 февраля эти договоренности подписали Греция и Турция.