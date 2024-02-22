Командующим армией Эстонии назначили участника некоторых международных военных миссий

Андрус Мерило находится на военной службе с 1992 года, сообщило гостелерадио ERR

ВИЛЬНЮС, 22 февраля. /ТАСС/. Полковник Андрус Мерило, участвовавший в некоторых международных военных миссиях, назначен командующим Силами обороны (армия) Эстонии. Об этом сообщило гостелерадио ERR.

"Правительство приняло решение о назначении Мерило на пятилетний срок по предложению министра обороны Ханно Певкура", - говорится в сообщении.

50-летний Мерило на военной службе находится с 1992 года. В качестве командира эстонского подразделения ESTPLA-10 он участвовал в миссии в Ираке, в качестве командира подразделения ESTCOY-4 - в миссии в Афганистане. В миссии в Боснии и Герцеговине Мерило был заместителем командира разведывательной роты Baltsquadron-7.

В должности командующего он сменит генерала Мартина Херема, который выходит в запас. В январе портал Delfi сообщил, что Херем пожелал досрочно покинуть свой пост, в своем решении "исходил из того, что лучше для Эстонии с точки зрения военной обороны".