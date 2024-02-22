В Минздраве сектора Газа заявили, что за сутки в анклаве погибли 97 человек

С начала эскалации палестино-израильского конфликта число жертв в секторе Газа достигло 29 410, уточнили в министерстве

КАИР, 22 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 97 человек погибли за сутки в секторе Газа в результате ударов Израиля. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава.

"За последние 24 часа жертвами израильской агрессии стали 97 человек, еще 132 получили ранения", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства. С начала эскалации палестино-израильского конфликта число жертв в секторе Газа достигло 29 410, ранения получили 69 465 человек, уточнили в министерстве.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе.

13 февраля в Каире состоялась консультационная встреча представителей Египта, Израиля, Катара и США. На переговорах обсуждалось новое соглашение об освобождении заложников, а также перспективы установления режима прекращения огня в Газе. Как сообщила канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, израильская сторона в ходе этих консультаций не получила от ХАМАС никаких новых предложений по поводу сделки, предусматривающей освобождение заложников.