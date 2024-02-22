Рада создала комиссию по расследованию деятельности городских властей Киева

Депутат Алексей Гончаренко отметил, что "единственная цель этой комиссии - продолжение дискредитации идеи децентрализации"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Верховная рада решила создать специальную комиссию парламента для исследования эффективности работы городских властей Киева. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Верховная рада приняла проект постановления об образовании временной специальной комиссии Рады по вопросам исследования эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия режима военного положения", - написал он в телеграм-канале.

Работу каких именно органов власти будут проверять, парламентарий не сообщил. Однако Гончаренко считает, что "власть оказывает системное давление на местное самоуправление и мэров". По его мнению, "единственная цель этой комиссии - продолжение дискредитации идеи децентрализации".

В последнее время трения между центральной и местной властью на Украине возникали неоднократно. После скандала вокруг убежищ в столице горсовет Киева обратился к президенту и парламенту с требованием соблюдать конституционные гарантии прав местной власти, а мэр города Виталий Кличко обвинил руководство страны в стремлении к чрезмерной централизации власти. Кроме того, Кличко заявлял о притеснении местных властей в случае ареста мэра Одессы, а также вступался за отстраненного от должности мэра Чернигова. Мэр Киева также выступал против отставки главкома ВСУ Валерия Залужного и говорил, что "чувствует, что Украина дрейфует к автократии".