Украинский депутат заявил, что часть бригад ВСУ укомплектована всего на 40%

Глава фракции президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия отметил, что "можно не проводить мобилизацию, но тогда может прорваться фронт"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Часть подразделений Вооруженных сил Украины укомплектована менее чем наполовину. Об этом заявил глава фракции президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"У нас вообще нет выбора, проводить или не проводить мобилизацию. <...> Потому что у нас большой некомплект в бригадах. Есть бригады, где комплект вообще 40%. Мы можем вообще не проводить мобилизацию, но тогда может быть, что прорвется фронт, и тогда вы уже хоть миллион людей пошлете, будет уже поздно", - сказал он на видео, которое приводит украинское издание "Страна".

В феврале 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. На фоне уже существующих серьезных проблем с комплектованием вооруженных сил была начата работа над новыми, более жесткими правилами проведения мобилизации.

Ранее издание "Страна" со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении расчеты властей сообщило, что число мужчин, подлежащих на Украине мобилизации в соответствии с новым законопроектом, который сейчас рассматривает Верховная рада, может составить максимум 850 тыс. Отмечается, что обеспечение одного военного требует в среднем 80 тыс. гривен в месяц, или около $2 тыс., для чего нужно четыре-пять человек, которые будут платить налоги на армию. При этом эксперты и бизнес давно отмечают, что мобилизация создала огромный дефицит рабочей силы, а дополнительный призыв сотен тысяч человек приведет к частичному параличу экономики.

При этом мобилизация уже вызвала множество скандалов, связанных как с коррупцией среди сотрудников военкоматов, так и с раздачей повесток в общественных местах, спортзалах, на улицах и даже в общественном транспорте. По данным украинских СМИ, многие мужчины призывного возраста месяцами не выходят на улицу, не желая быть отправленными в зону боевых действий.