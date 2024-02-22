Бундестаг не поддержал резолюцию с требованием поставить Украине ракеты Taurus

В документе также звучит призыв к правительству ФРГ "признать Россию экзистенциальной угрозой" и ужесточить санкционный режим в отношении Москвы

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Германский Бундестаг (парламент ФРГ) проголосовал против резолюции фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), требующей поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Как передает корреспондент ТАСС, за выступили 182 депутата, против - 480, еще 5 парламентариев воздержались.

В документе звучит призыв к правительству ФРГ "признать Россию экзистенциальной угрозой" и ужесточить санкционный режим в отношении Москвы. Кроме того, в резолюции говорится, что власти Германии должны "поддержать Украину незамедлительными поставками запрошенных и имеющихся в распоряжении Германии боевых систем, в том числе Taurus, а также боеприпасами в борьбе против России и взять на себя в этом вопросе лидерство и координацию в Европе".

Лидер ХДС Фридрих Мерц в своем выступлении призвал депутатов от правящих партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые", Свободная демократическая партия) поддержать резолюцию оппозиции. "Украина по-прежнему получает не в полном объеме военную технику, в которой остро нуждается", - считает он.

Правящая коалиция вынесла на обсуждение Бундестага свою резолюцию, в которой название Taurus конкретно не упоминается, но говорится о необходимости передачи Киеву "дальнобойного оружия". По мнению экспертов, это уловка, которая оставляет для канцлера ФРГ Олафа Шольца определенное пространство для действий в вопросе поставок вооружений Украине. Шольц выступает против передачи Taurus. Некоторые наблюдатели считают, что резолюция может предполагать РСЗО MARS II. Голосование по документу пройдет позже в четверг.