Польский премьер заверил, что грузы с помощью для Украины будут пропускаться без задержек

Дональд Туск отметил, что вопрос решится в ближайшие пару часов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти страны обеспечат беспрепятственный проход военной и гуманитарной помощи для Украины через польскую границу, несмотря на протесты фермеров.

"Для того, чтобы на 100% гарантировать, что военная, гуманитарная помощь и медицинская помощь будут доходить до украинской стороны без задержек, мы включим пункты пропуска на границе с Украиной, а также определенные участки автомобильных и железных дорог в список объектов критической инфраструктуры. Это вопрос ближайших нескольких часов", - сообщил польский премьер на пресс-конференции, которая транслируется польским телевидением.

Ранее украинские СМИ сообщали, что протестующие польские фермеры не пропустили фуру с грузом для Вооруженных сил Украины. 9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши.