Бойцы "Хезболлах" обстреляли штаб израильской бригады и казарму в Кирьят-Шмоне

По данным движения, в "результате прямого попадания в рядах вражеских сил есть убитые и раненые"

БЕЙРУТ, 22 февраля. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" сообщило о нападении на штаб 769-й территориальной бригады и казарму Армии обороны Израиля в городе Кирьят-Шмона, расположенном в 2,5 км от границы с Ливаном.

В заявлении, размещенном в Telegram-канале формирования, говорится, что шиитские бойцы нанесли удары по противнику противотанковыми управляемыми ракетами. Как утверждается, в "результате прямого попадания в рядах вражеских сил есть убитые и раненые".

Огонь из реактивных систем залпового огня был открыт по израильским позициям возле поселения Кфар-Юваль, в пограничных районах Рувейсат и Эс-Самака. "Эти операции были проведены в поддержку доблестного палестинского сопротивления в секторе Газа", - говорится в сообщении.

21 февраля бойцы шиитских формирований атаковали шесть израильских поселений и семь погранпостов. В ответ истребители ВВС Израиля совершили 12 налетов на южноливанские районы, а артиллерия выпустила свыше 70 снарядов по 10 населенным пунктам. Местные власти сообщили о разрушении восьми жилых домов, ущерб нанесен еще 24 постройкам. Погибли двое граждан, еще трое получили ранения.

По данным новостного портала Naharnet, с начала военной эскалации жертвами израильских нападений в пограничных районах на юге Ливана стали 59 мирных жителей. Формирования "Хезболлах" потеряли свыше 200 бойцов.