Reuters: Британия поддерживает кандидатуру Рютте, претендующего на пост генсека НАТО

Газета Politico ранее сообщила, что президент США Джо Байден также поддержал кандидатуру и.о. премьер-министра Нидерландов

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Британское правительство выступает за то, чтобы и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сменил норвежца Йенса Столтенберга на должности генерального секретаря НАТО. Об этом со ссылкой на МИД королевства сообщает информагентство Reuters.

Ранее газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден также поддерживает кандидатуру Рютте. Газета подчеркивает, что к настоящему моменту две трети участников альянса высказываются за кандидатуру голландца, а их число растет.

В 2023 году Великобритания продвигала на пост генсека НАТО главу Минобороны королевства Бена Уоллеса, однако он заявил, что не будет участвовать в гонке из-за отсутствия поддержки со стороны США, а затем покинул занимаемую должность.

Столтенберг, который возглавляет НАТО с 2014 года и должен был покинуть этот пост еще в 2022 году, ранее подтвердил, что продолжит занимать его до 1 октября 2024 года. Решение о продлении срока его полномочий было утверждено на саммите в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно уточняли, что причиной этого стали сложности с определением кандидатуры преемника Столтенберга. Генсек назначается на основе консенсуса всех стран - членов альянса.