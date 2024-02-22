Председатель ЦИК Белоруссии досрочно проголосовал за мир и развитие страны

Игорь Карпенко подчеркнул необходимость того, чтобы депутатский корпус избрали в полном объеме

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко в ходе досрочного голосования на парламентских и местных выборах отдал голос за мир и поступательное развитие страны.

"В первую очередь, конечно, голосовал за мир, за благополучие и поступательное развитие нашей страны", - сказал он журналистам на избирательном участке, организованном в минском Дворце художественной гимнастики.

Карпенко подчеркнул необходимость того, чтобы депутатский корпус был избран в полном объеме. "Я хотел бы, чтобы везде выборы состоялись, везде были избраны депутаты, представительные органы сформированы, которые позволят нам в дальнейшем сформировать корпус делегатов Всебелорусского народного собрания, которое будет определять стратегию развития нашей страны на перспективу, утверждать военную доктрину, концепцию национальной безопасности, что сейчас очень немаловажно в условиях той нагнетаемой обстановки вокруг наших границ, вокруг нашей страны", - сказал он.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля, сроком на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человека. Досрочное голосование проходит с 20 по 24 февраля включительно.

Для всех скулящих на Западе

Председатель ЦИК сообщил, что избирательный процесс проходит в Белоруссии в штатном режиме, избирателям предоставлены все предусмотренные законодательством возможности для волеизъявления.

"Все эти заявления [Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о нарушении избирательных прав в Белоруссии], на мой взгляд, они голословны. Скажу больше, что БДИПЧ ОБСЕ, как и в принципе сама организация, на мой взгляд, находится в глубоком кризисе. И им надо в первую очередь посмотреть на то, как они обеспечивали безопасность и сотрудничество в Европе с позиции тех действий, которые применяли ряд государств и инструментом которых стала эта ОБСЕ, которые преследуют свои определенные геополитические цели. Причем не самые мирные, а, мы видим, воинственные, и санкционные", - заявил Карпенко.

"На сегодняшний момент в стране аккредитовано 294 международных наблюдателя. Для всех этих вот скулящих за рубежом, что мы ОБСЕ не пригласили, Евросоюз не будет присутствовать, могу сказать: 23 международных эксперта из Польши, Литвы, Германии, Франции, Швейцарии уже аккредитованы в Республике Беларусь. Поэтому пусть не волнуются - из стран Евросоюза у нас также будут наблюдатели на выборах", - подчеркнул председатель ЦИК.

Карпенко оценил явку в первые два дня досрочного голосования, когда на участки пришли 14,61% избирателей, как достаточно высокую. На парламентских выборах в 2019 году досрочно проголосовало 35,77% избирателей, в 2016 году - 31,29%.