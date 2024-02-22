В Братиславе фермеры протестовали против аграрной политики Еврокомиссии

В демонстрации приняли участие около 4 тыс. человек

БРАТИСЛАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Словацкие фермеры, участвующие в проходящих в четверг в странах Евросоюза протестах аграриев, провели в Братиславе митинги перед зданием представительства ЕС и дворцом Национального совета (парламента) республики. Об этом сообщил новостной портал pravda.sk.

"Это не политический протест, не протест против правительства [Словакии], не протест против ЕС. Это протест против неверных шагов Еврокомиссии", - процитировал портал заявление зампредседателя Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты Андрея Гайдоша.

В протестах, организатором которых выступила эта палата, принимают участие около 4 тыс. фермеров. Они вывели на улицы городов и дороги республики примерно 2 тыс. единиц сельхозтехники. Акция, согласно порталу, проходит, в частности, под лозунгами "Стоп украинскому зерну!", "Самодостаточность, а не праздные слова!", "Хотим, чтобы наши дети не видели коров только в зоопарках!".

Фермеры заблокировали движение автотранспорта через КПП "Годонин - Голич" на словацко-чешской границе. Там проходит встреча с коллегами из Чехии. В акции, согласно порталу, задействованы сотни тракторов. Словацкие аграрии планируют завершить протесты не позже 15:00 (17:00 мск).

Запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины

Премьер Словакии Роберт Фицо, комментируя проходящие протесты, выказался за продолжение действия запрета на импорт в республику сельскохозяйственной продукции с Украины. "Сейчас это 14 продуктов. Мед, пшеница, ячмень, кукуруза, пшеничная мука, солод, соевые бобы, рапс, подсолнечники, сахар и некоторые другие виды товаров. Запрет [на ввоз сельхозпродукции с Украины] мы будем продлевать, исходя из словацких потребностей", - сказал глава кабмина.

Фицо отметил, что понимает нужды Украины, но "на первом месте для словацкого правительства находятся словацкие фермеры и граждане".