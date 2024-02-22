Депутат Бундестага призвал к новому миропорядку в Европе с участием России

Грегор Гизи считает, что усилия европейских политиков должны быть сосредоточены на мирном урегулировании конфликтов

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Депутат Бундестага от группы Левой партии (ЛП) Грегор Гизи считает, что усилия европейских политиков должны быть сосредоточены на мирном урегулировании конфликтов и построении в Европе нового миропорядка с участием России.

"То, в чем мы действительно нуждаемся, так это в переломном моменте, направленном на более активную дипломатию, баланс интересов, мирное урегулирование конфликтов, строгое соблюдение всеми сторонами международного права и создание нового миропорядка в Европе, в котором будет участвовать и Россия таким образом, чтобы мы в будущем смогли исключить в Европе войны, в том числе развязанные Россией", - утверждал Гизи на заседании парламента ФРГ.

Депутат заметил, что "Запад после окончания холодной войны и конфронтации систем не смог прекратить побеждать и НАТО первой нарушила международное право войной против Сербии и отделением Косова". Кроме того, Гизи напомнил, что война США против Ирака "была противозаконной" и сделала конфликты "ужасной нормальностью".

Позднее Бундестаг проголосует по резолюции, в которой звучит призыв передать Украине дальнобойное оружие. Его вынесли на обсуждение фракции партий правящей коалиции (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы).