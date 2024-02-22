22 февраля, 12:18,
обновлено 22 февраля, 12:42
Военная операция на Украине

В четырех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены работали в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

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Сирены сработали в 14:10 по местному времени (15:10 мск). Предупреждения действовали примерно 25 минут.

Тревога также отменена на подконтрольной Киеву части Херсонской области. СМИ сообщали о взрывах в городе Херсоне, находящемся под контролем украинских властей.

Ранее воздушная тревога уже объявлялась в этих регионах, она длилась более часа.

В новость внесены изменения (15:42 мск) - добавляется информация об отмене 

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