В ЕК заявили, что поддерживают вступление Швеции в НАТО и готовы оказать процессу помощь

Глава пресс-службы комиссии Эрик Мамер отметил, что процедуры вступления в альянс прописаны в договоре, и ЕС не может играть роль в этом вопросе

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) счастлива, что Швеция идет к вступлению в НАТО, и готова всемерно поддерживать этот процесс, заявил глава пресс-службы органа Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

"Еврокомиссия поддерживает вступление Швеции в НАТО и готова оказывать этому процессу всемерную помощь. Однако процедуры вступления в НАТО прописаны в договоре, и ЕС не может играть роль в этом процессе. Но мы, конечно, очень счастливы, что Швеция находится на пути к вступлению", - заявил Мамер, отвечая на вопрос, может ли Еврокомиссия оказать давление на Венгрию, чтобы она ускорила ратификацию протокола о приеме Швеции в альянс.

Венгрия остается последней страной, которая препятствует приему Швеции в НАТО.