Польские ультраправые призвали запретить ввоз с Украины 18 видов агропродукции

На данный момент эмбарго действует в отношении четырех видов сельскохозяйственной продукции

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Польское ультраправое движение "Конфедерация" требует от правительства страны запретить ввоз с Украины 18 видов сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил журналистам лидер движения и вице-спикер польского Сейма (нижней палаты парламента) Кшиштоф Босак.

"Мы представили проект распоряжения о расширении эмбарго с четырех видов сельскохозяйственной продукции до 18, которое правительство могло бы принять со дня на день", - сообщил политик на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях.

19 февраля ведущая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" призвали новые власти страны к введению немедленного запрета на ввоз украинской сельхозпродукции. Ранее польские фермеры на встрече с министром сельского хозяйства и развития сельской местности Чеславом Секерским потребовали временно закрыть границу с Украиной из-за неконтролируемого ввоза оттуда аграрной продукции. Минсельхоз Польши ведет переговоры с украинскими властями и склоняется к введению запрета на ввоз определенных категорий товаров с учетом текущей ситуации на польском рынке.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей к 2050 году достижение нулевых углеродных выбросов.