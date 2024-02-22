В Молдавии оппозиция потребовала отставки главы Минсельхоза на фоне протестов

В обращении сказано, что решение может дать аграрному сектору шанс на экономическое восстановление, а фермерам - поддержку

КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Проевропейская оппозиция в Молдавии требует отставки министра сельского хозяйства республики Владимира Боли, которого обвинили в неспособности урегулировать конфликт с митингующими фермерами. Соответствующее совместное заявление опубликовали пресс-службы "Платформы "Достоинство и правда", Лиги городов и коммун, Партии перемен и "Коалиции за единство и благосостояние".

"Обращаемся к президенту и премьер-министру с просьбой прекратить защищать некомпетентность и срочно уволить министра сельского хозяйства, чтобы дать аграрному сектору шанс на экономическое восстановление, а фермерам - поддержку", - говорится в заявлении.

Протесты сельхозпроизводителей начались в Молдавии летом 2022 года, когда фермеры пригнали сотни тракторов к зданию правительства. Они потребовали от властей ввести запрет на ввоз в страну зерновых с Украины по примеру стран Восточной Европы. Протестующие отмечают, что их финансовое положение подорвала засуха, а также падение цен на сельхозпродукцию с одновременным увеличением затрат на производство.

Ранее Кишинев попытался ввести ограничения на украинское зерно, однако отказался от этого после угрозы со стороны Киева запретить экспорт из Молдавии в качестве ответной меры. В этой ситуации власти страны заявляют о разработке программ поддержки, но протестующие обвиняют руководство в бездействии.