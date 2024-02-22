Bloomberg: на Западе считают, что Израиль начнет операцию в Рафахе, несмотря ни на что

По данным агентства, официальные лица выражают все большую обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в секторе Газа

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Несколько западных чиновников полагает, что Израиль проведет операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, несмотря ни на что. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Официальные лица на Западе выражают все большую обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в секторе Газа, пишет агентство. В то же время США и их союзники требуют от Израиля представить детали плана по эвакуации палестинцев из Рафаха на север анклава. При этом западные чиновники считают, что Израиль проведет эту операцию, несмотря ни на что, указывает Bloomberg.

Агентство утверждает, что израильские чиновники в частном порядке признают, что у еврейского государства нет четкой стратегии того, как провести операцию в Рафахе, сколько она может занять времени и как переместить находящихся там людей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону сообщил Bloomberg, что ожидает от военных плана по перемещению гражданских лиц из палестинского города.

9 февраля канцелярия Нетаньяху сообщила, что он поручил военным подготовить план эвакуации мирного населения и ликвидации оставшихся четырех батальонов радикального движения ХАМАС в Рафахе. Министр в израильском военном кабинете Бени Ганц 18 февраля заявил, что Израиль расширит военную операцию в секторе Газа на Рафах, если удерживаемые радикалами заложники не будут освобождены до конца первой декады марта.

13 февраля в Каире прошли консультации с участием представителей Египта, Израиля, Катара и США. На переговорах обсуждалось новое соглашение об освобождении заложников, а также перспективы установления режима прекращения огня в Газе. Как сообщила канцелярия Нетаньяху, израильская сторона в ходе этих консультаций не получила от ХАМАС никаких новых предложений по поводу сделки, предусматривающей освобождение заложников.