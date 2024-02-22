Украинские парламентарии приняли очередные законопроекты по требованию Запада

Как отметили депутаты Ирина Геращенко и Ярослав Железняк, документы открывают путь к продолжению финансирования Украины

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Верховная рада приняла очередные законопроекты, открывающие путь к продолжению финансирования Украины. Об этом сообщили депутаты Ирина Геращенко и Ярослав Железняк.

"Принят важный евроинтеграционный закон, который является маяком для получения очередного транша ($1,5 млрд) от Всемирного банка", - написала Геращенко в Telegram-канале.

По словам парламентария, изменения будут внесены в закон "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков" и в некоторые другие законодательные акты. Документ касается реформы рынка капиталов, пересмотра целей и основ функционирования национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, расширения ее полномочий, введения новых структурных механизмов их реализации, уточнения статуса служащих этой комиссии.

Также, по ее словам, был принят "еще один законопроект-маяк - об электронных аграрных расписках, он регулирует аграрные расписки как неэмиссионные ценные бумаги в электронной форме".

В свою очередь Железняк сообщил, что парламентарии одобрили законопроект о реформе корпоративного управления. "Видите, какую магическую вещь делает помощь Всемирного банка и $1,5 млрд под эти требования? - написал он в Telegram-канале. - Все три задачи выполнены. В марте ждем транши и уже думаем, какие же реформы могут быть во втором пакете ВБ на сентябрь".

13 февраля в Киеве заработал Фонд развития потенциала Украины при МВФ. Отмечалось, что фонд "предоставит значительные ресурсы для расширения масштабов технической помощи и обучения в поддержку амбициозной инициативы экономических реформ украинских властей". В марте 2023 года МВФ утвердил для Украины четырехлетнюю программу с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш на $2,7 млрд поступил в общий фонд государственного бюджета страны 3 апреля, еще один - на $890 млн - был выделен в июне. Для продолжения финансирования Украина должна выполнять определенные обязательства - так называемые структурные маяки.