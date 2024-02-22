Пограничники Молдавии задержали еще одну группу уклонистов с Украины

Они пытались незаконно перейти границу

КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники пограничной полиции Молдавии задержали очередную группу граждан Украины, которые пытались незаконно перейти границу, чтобы уклониться от призыва в армию.

"Сотрудники Пограничной полиции сообщили о незаконном пересечении молдавско-украинской границы на юге страны восемью гражданами Украины. Они сообщили, что для того, чтобы добраться до Молдавии, они заплатили на Украине от $3 тыс. до $10 тыс. каждый и запросили убежища на территории Молдавии", - говорится в сообщении в Telegram-канале полиции.

Нарушители признались, что организаторами пересечения границы выступают два человека, один из которых обеспечивает перевозку "клиентов" к границе с Молдавией, он объявлен в розыск властями обеих стран. Второй - проводник, который помогает перейти границу, - задержан украинскими пограничниками.

С начала специальной операции на Украине пограничная полиция почти каждую неделю сообщает о задержании мужчин призывного возраста, которые пытаются нелегально переправиться через границу, а также о помогающих им в этом граждан Молдавии. На территории республики уклонисты от призыва в армию имеют право попросить об убежище, так как власти Молдавии заявили, что не будут выдавать Украине беженцев. В республике уже раскрыто несколько преступных группировок, которые помогали дезертирам нелегально перейти границу, стоимость такой услуги достигала $10 тыс.

Ранее власти Молдавии упростили въезд для беженцев с Украины, которые могли пользоваться просроченными удостоверениями личности при пересечении границы, а также другими льготами. По данным пограничной полиции, с февраля 2022 года в республику въехали около 1 млн украинских беженцев. Большая их часть направилась в страны ЕС, в Молдавии осталось около 100 тыс. человек.