Хаменеи раскритиковал лидеров исламских стран за неспособность разорвать связи с Израилем

Руководитель и духовный лидер Ирана назвал величайшим долгом поддержку народа Газы

ДУБАЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подверг критике лидеров мусульманских государств за то, что они не разорвали отношения с Израилем и продолжают оказывать ему поддержку. Такое заявление он сделал на встрече с участниками международного конкурса чтения Корана.

"Следуют ли главы государств и чиновники мусульманских стран заповедям Корана, гласящим: "Не вступайте в дружбу с врагами Аллаха и врагами мусульман"? Почему лидеры мусульманских стран не предпринимают действий, чтобы открыто разорвать отношения с кровавым сионистским режимом и прекратить помогать ему?" - задался вопросом Хаменеи.

"Население Газы угнетают те, у кого нет чувства человечности, соответственно, величайший долг - поддерживать угнетенный народ Газы, а также храбрость и стойкость сил сопротивления", - добавил аятолла. 5 февраля духовный лидер Ирана выразил мнение, что народы мусульманских стран имеют право разогнать свои правительства, склонив их к отказу от поддержки Израиля.