ЦАХАЛ сообщил об ответных ударах по военным объектам "Хезболлах" в Ливане

Истребители ВВС Израиля атаковали цели в районе Марун-эр-Рас, Кфаркеле и Хиаме

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 февраля. /ТАСС/. Истребители ВВС Израиля нанесли удары по некоторым военным объектам шиитского движения "Хезболлах" в ответ на ракетные и минометные обстрелы израильской территории из Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"За последние несколько часов были зафиксированы многочисленные запуски [ракет и снарядов] из Ливана по районам [населенных пунктов] Кирьят-Шмона и Юваль на севере Израиля. Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военному зданию "Хезболлах" в районе Марун-эр-Рас и террористическим объектам [движения] в Кфаркеле и Хиаме", - говорится в сообщении.

"Кроме того, танк ЦАХАЛ открыл огонь с целью устранения угрозы в районе Джеббайна на юге Ливана", - добавили в пресс-службе.