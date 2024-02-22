В Белоруссии заявили, что создание Украиной укрепрайона на границе не несет угрозы стране

Глава минобороны республики Виктор Хренин отметил, что пограничники регулярно фиксируют провокации с украинской стороны

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Оборудование Украиной границы с Белоруссией не несет большой угрозы республике, в случае попыток нападения на республику киевским силовикам придется преодолевать свои же заграждения. Об этом заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин.

"Они там ее (границу - прим. ТАСС) превращают в укрепрайон. Полностью заминированы все дороги, разрушены мосты, железнодорожные пути разрушены. Противотанковые рвы, заборы какие-то строят. Ну пусть укрепляют, может, нам спокойнее будет - если вдруг создадут группировку, они должны будут свои заграждения преодолеть. Но мы, по крайней мере, увидим и среагируем на это", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Хренин отметил, что белорусские пограничники регулярно фиксируют провокации с украинской стороны. "В том числе с нарушением воздушного пространства - залеты их беспилотных летательных аппаратов к нам на территорию, различные другие выпады", - сказал он.

Министр напомнил, что с белорусской стороны для охраны границы помимо подразделений Государственного пограничного комитета задействуются и военнослужащие Минобороны, в том числе из состава Сил специальных операций. "Там сосредоточены определенные войска, которые готовы вступить в бой хоть сейчас", - сказал он.

"Еще есть другая опасность, про которую мы не должны забывать: так называемые полки <...> создаются [из числа находящихся за рубежом противников белорусских властей] с определенными радикальными идеями - зайти на территорию нашей страны, <...> какой-то район захватить. Тоже для них [размещены войска на украинской границе], чтобы они не чувствовали себя тут хозяевами и не могли спокойно прийти. Встретим", - заявил глава Минобороны Белоруссии.