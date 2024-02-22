Politico: на Западе планируют сотрудничать с РФ после окончания конфликта на Украине

Как подчеркнуло издание, европейские дипломаты в качестве наиболее оптимального для Украины выхода из ситуации называют "стабилизацию конфликта"

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Западные страны планируют возобновить сотрудничество с Россией после окончания конфликта на Украине. Об этом сообщила европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники.

По ее данным, некоторые на Западе "надеются возобновить бизнес с Россией" после того, как конфликт стихнет. Такая позиция может объяснить и "нежелание конфисковать замороженные российские средства" из-за опасений, что Москва может ответить зеркально и "изъять в свою пользу активы европейских компаний в России на сотни миллионов евро", отмечают собеседники Politico.

Европейские дипломаты в качестве наиболее оптимального для Украины выхода из ситуации называют "стабилизацию конфликта", подчеркивает издание. Это означает, что Киев будут подталкивать к переговорам с Москвой в обмен на гарантии безопасности от Запада и возможное членство в ЕС.

Совет ЕС 12 февраля утвердил постановление, которое узаконивает хранение и использование прибыли от замороженных активов России для Украины. Как поясняется в документе, "совет, в частности, постановил, что центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ РФ на сумму более €1 млн, должны отдельно учитывать дополнительные остатки денежных средств, накопившиеся в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно". Кроме того, "депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью".

В документе подчеркивается, что это "дает возможность совету принять решение о возможном установлении финансового вклада в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления на более позднем этапе". Более того, "этот финансовый вклад может быть направлен через бюджет ЕС в фонд для Украины, по которому Совет [ЕС] и Европарламент достигли предварительного соглашения 6 февраля 2024 года", поясняет совет.

Активы РФ

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где заморожено около €191 млрд. Европейские чиновники обеспокоены не только законностью такой беспрецедентной конфискации, но и потенциальными последствиями для евро. Инвесторы могут выйти из евроактивов из-за опасений, что их средства однажды тоже могут быть конфискованы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада о конфискации российских активов. Как он отметил, РФ "не ожидает от западных противников никаких здравых действий, шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы".