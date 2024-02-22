МИД Белоруссии пообещал отреагировать на решение Литвы закрыть два погранпункта

В ведомстве заявили, что решение Вильнюса является исключительно политически мотивированным шагом

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Белоруссия жестко отреагирует на решение Литвы о закрытии с 1 марта двух пограничных пунктов пропуска.

"Беларусь будет вынуждена жестко отреагировать на эти крайне недружественные действия Вильнюса с учетом интересов своих граждан и, насколько это возможно, жителей соседних стран. Вновь призываем литовскую сторону отказаться от практики дезинформации собственного населения, нарушения прав на свободу передвижения и торговли в угоду своим политическим амбициям", - говорится в комментарии МИД республики.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что "решение литовских властей о закрытии с 1 марта 2024 года еще двух пунктов пропуска - "Котловка - Лаворишки" и "Привалка - Райгардас" - и ограничении пассажирского сообщения является исключительно политически мотивированным шагом, в том числе в рамках набирающих обороты электоральных кампаний". "Под копирку повторяются действия Польши и Латвии, предпринятые в прошлом году в контексте выборов в этих странах", - указали в МИД.

"Цель таких манипуляций одна - искусственно создать образ врага из соседней Беларуси, прикрывая собственные просчеты в экономике, уничтожение транспортной отрасли, бездумную гонку вооружений, насилие над мигрантами на границе. Крайне неудобным для литовских властей остается и увеличивающийся поток собственных граждан, посещающих Беларусь по безвизовому режиму и рассказывающих правду о нашей стране", - подчеркнули в ведомстве.

МИД отметил, что "обоснование данного решения литовским правительством вызывает уже даже не возмущение, а скорее просто улыбку". "Такие причины, как опасность проникновения мигрантов и агентов КГБ в белорусских автобусах, проблемы с очередями, которые решаются путем закрытия погранпереходов, аргументы о том, что "соседи ведь тоже так делают", просто не требуют комментариев. Все это, кстати, происходит на общей границе ЕС при молчаливом согласии Брюсселя и других стран - членов Европейского союза", - заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Решение о закрытии

Кабинет министров Литвы 21 февраля одобрил предложение МВД прекратить движение через два пункта пропуска на границе с Белоруссией. В два раза будет уменьшено число рейсовых автобусов, курсирующих через границу. На остальных двух КПП в населенных пунктах Медининкай и Шальчининкай будет введен запрет на пропуск велосипедистов и пешеходов. Литовские власти утверждают, что эти меры принимаются в интересах национальной безопасности, борьбы с контрабандой и нарушением режима санкций.

Сопредельные с Белоруссией страны Евросоюза ранее под различными предлогами приостановили работу нескольких автодорожных пограничных пунктов пропуска. В настоящее время на белорусско-литовской границе функционируют четыре из шести КПП, на границе с Польшей - два из шести. На границе Латвии и Белоруссии работает один из двух автодорожных пунктов пропуска.