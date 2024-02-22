В Испании заявили, что правительство не знало о нахождении Кузьминова в стране

По версии газеты El Periodico, мужчина въехал в Испанию в октябре 2023 года по украинскому паспорту, в котором фигурировали вымышленные имя и дата рождения

МАДРИД, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство Испании не знало о том, что летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, находился в королевстве. Об этом заявила министр обороны Маргарита Роблес.

"Он прибыл свободно, и у правительства не было подтверждения о том, что этот человек находился здесь, в Испании", - отметила глава ведомства, чьи слова приводит агентство EFE.

Ранее газета El Pais со ссылкой на правительственные источники передавала, что испанские спецслужбы не были официально проинформированы о том, что Кузьминов прибыл в провинцию Аликанте, где, как предполагается, был найден мертвым 13 февраля. По версии газеты El Periodico, мужчина въехал в Испанию в октябре 2023 года по украинскому паспорту, в котором фигурировали вымышленные имя и дата рождения.

19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в Испании. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В пресс-службе провинциальной гражданской гвардии сообщили ТАСС, что правоохранительные органы расследуют предположительное убийство 33-летнего гражданина Украины в автономном сообществе Валенсия. Отмечается, что тело было обнаружено с огнестрельными ранениями. Стражи порядка не исключили, что документы, которые были при себе у мужчины, могли быть фальшивыми.