Депутат Бундестага считает, что поставки Украине Taurus привели бы к обострению конфликта

По словам Клауса Эрнста, нужны мирные переговоры и режим прекращения огня

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Поставки Германией Украине крылатых ракет Taurus приведут лишь к эскалации конфликта и ухудшат ситуацию с безопасностью в Европе. Такое мнение высказал депутат Бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Клаус Эрнст, выступая в парламенте.

"Это [поставки Taurus] обострит [конфликт], сделает ситуацию в Европе опаснее и приведет к тому, что мы еще больше будем втянуты в эту войну", - сказал он. "Нам нужны мирные переговоры, режим прекращения огня, и мы нуждаемся в архитектуре безопасности, которая обеспечит мир, а не наращивание вооружений", - считает Эрнст.

Ранее в четверг Бундестаг проголосовал против резолюции фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), в которой говорится о необходимости поставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны поставить эти ракеты и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

10 лет назад для Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) было закуплено около 600 таких ракет. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км.